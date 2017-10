Senadora Lúcia Vânia visita Piranhas

A parlamentar recebeu cobranças e anunciou a realização de um Centro de Convivência do Idoso para que os trabalhos feitos com o grupo da terceira idade tenham mais comodidade. Em 2008, quando esteve no município, congressista havia prometido construir o espaço

23/10/2017, às 11h10

A senadora Lúcia Vânia, o deputado federal Marcos Abrão e deputado estadual Virmondes Cruvinel visitaram Piranhas nesta sexta-feira (20/10). O encontro político aconteceu no Iate Club, onde houve um almoço com jovens piranhenses e lideranças políticas.

A congressista participou de uma reunião no gabinete do prefeito Eric de Melo, onde ouviu e discursou sobre projetos, parcerias, benefícios e tratou de outros assuntos políticos junto aos representantes presentes.

Na ocasião a senadora e os deputados assinaram três requerimentos para a compra de dois ônibus para o transporte de pessoas da terceira idade. O pedido foi apresentado pelo vereador Jhonatan Apolinário. Também foi assinado requerimento feito pelo presidente do PSB local, Paulo Magalhães, onde foi pedido um carro para uso exclusivo do Lar dos Idosos.

Durante a reunião, Lúcia Vânia destacou a importância dos jovens para o país e elogiou o empenho dos jovens no município. “Conheço Goiás como conheço minha cozinha, já visitei várias vezes todas as cidades do Estado e nunca vi um grupo de jovens participando das reuniões políticas ou se empenhando em ajudar os demais como vi em Piranhas”, disse a senadora.

Após o término da reunião no gabinete do prefeito, Lúcia Vânia visitou o grupo da terceira idade, no Clube dos Trinta, onde anunciou a realização de um Centro de Convivência do Idoso para que os trabalhos que envolvem o grupo sejam realizados com mais comodidade. “Como criadora da lei que deu o direito aos idosos de usufruir de um Centro de Convivência e vendo a alegria e a satisfação de todos, apesar de toda a dificuldade enfrentada, eu me comprometo a fazer um Centro de Convivência para vocês, o qual possuirá uma sala climatizada, piscina e sala de informática”, afirmou a senadora.

Vale destacar que, em 2008, quando Lúcia Vânia esteve em Piranhas, a senadora prometeu a liberação de verba parlamentar para a construção do mesmo Centro de Convivência para Idodos, inclusive sem burocracia. Na ocasião a política chegou a lançar a pedra fundamental do espaço. Ouça a mídia de 2008:

Eric de Melo agradeceu a senadora e os deputados presentes pelo apoio e dedicação com o município. “É um prazer saber que vocês presenciam as dificuldades enfrentadas pelo município e estão sempre nos ajudando a solucionar os problemas que existem e nos oferecendo todo apoio com parcerias”, disse.

Também participaram do encontro a primeira-dama Adrielle Pátilla, vice-prefeito José Eduardo e sua esposa Leila Morais, vereador Jhonatan Apolinário e representantes de partidos: Paulo Magalhães (PSB), Divino Rufino (PDT), José Roberto (PP), Eurípedes Barbosa (PPS), Glacirlon Faustino (PROS) e Tião 2000 (PTB).