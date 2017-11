Senado aprova medida provisória que reformula o Fies

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a medida provisória (MP) que reformula as regras do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa de crédito para os estudantes de cursos superiores.

As novas regras do programa de crédito valerão para os contratos fechados a partir de 2018.

Outra mudança é a que acaba com a carência de 18 meses após o término do curso para o estudante começar a pagar as parcelas do financiamento.