Semana de Prevenção e Combate às drogas é encerrada em Piranhas

O evento teve como objetivo alertar crianças e adolescentes sobre o perigo do envolvimento com drogas

21/06/2017, às 22h06

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), referenciado ao Centro de Referência a Assistência Social (Cras), promoveu na tarde desta quarta-feira (21), na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) em Piranhas, o encerramento da Semana de Prevenção e Combate às Drogas.

O público alvo foram as crianças e adolescentes que participam dos projetos sociais, envolvendo também as famílias.

Foram realizadas, sorteios de brindes, gincanas com provas de circuitos com entrega de medalhas aos vencedores da gincana, além de palestras e dinâmicas promovidas pela Pastoral da Sobriedade.

Esteve presente no evento o Juiz da Comarca de Piranhas, Drº Daniel Maciel Martins, que na ocasião promoveu alertas sobre o consumo e venda de entorpecentes. “ Não é pelo motivo de ser menor de idade que a criança ou adolescente não vá responder pelos seus atos judicialmente,” explanou o Juiz.

Ainda com o uso da palavra, Drº Daniel Maciel tirou dúvidas do público e expôs aos adolescentes e crianças presentes as consequências do envolvimento com as drogas. “ Entrar no mundo das drogas muitas vezes pode ser um caminho sem volta”, disse.

O objetivo da realização das atividades socioeducativas foi alertar crianças e adolescentes sobre o perigo do envolvimento com drogas e promover a integração entre os participantes e as famílias através de atividades lúdicas, bem como contribuir com a formação da cidadania, trabalhando com os eixos: Convivência Social, Direito de ser e Participação.⁠⁠⁠⁠