Seis pessoas morrem vítimas de acidente na GO-210, próximo a Rio Verde

Entre os mortos estão o casal de repórteres Leandro Silva e Mari Oliveski

24/10/2017, às 15h10

Seis pessoas foram vítimas fatais do acidente ocorrido na noite desta segunda-feira (23), na GO-210, no município de Rio Verde, no Sudoeste Goiano. Entre os mortos estão o casal de repórteres Leandro Silva e Mari Oliveski.

O acidente aconteceu por volta das 19h, segundo a PRE a tragédia envolveu três veículos, sendo eles um Honda Civic, uma Toyota Corolla e um VW Gol. No Honda Civic estavam quatro jovens da cidade de Santa Helena, João Batista Marçal Filho, morreu no local preso as ferragens junto com Wanderson Gouveia de Oliveira, de 22 anos e Diego da Silva Lucas, de 20 anos. Um adolescente identificado como Anael da Silva Borges que também estava no Honda Civic foi socorrido com vida e levado a uma unidade hospitalar de Rio Verde.

No veículo Corolla que era conduzido pelo empresário rio-verdense Valdomiro Vieira do Prado, morreu a senhora Elísia Ferreira Alves, 52 anos, que estava no banco de passageiros, ela era muito conhecida em Rio Verde, pois ela trabalhava no ramo imobiliário.

E por ultimo no veículo Gol estava o casal de repórteres Leandro Silva Santos, 38 anos, e a sua esposa Mariuse Oliveski Quaresma (Mari), de 44 anos, os dois também morreram no local.

As causas do acidente ainda não foram identificadas devido a complexidade da cena da tragédia, mas os vestígios do local apontam que os veículos Honda Civic e o Toyota Corolla colidiram frontalmente, sendo que o Honda Civic devido ao tamanho do impacto posteriormente acabou parando em cima do veículo VW Gol que também transitava pela GO.

Em menos de dez dias foram oito vítimas fatais em acidentes na GO-210, a falta de sinalização no local possivelmente colaborou para que estas mortes acontecessem.

Fonte: Plantão JTI