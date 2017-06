Secretaria de Assistência Social de Arenópolis realiza Conferência

Garantia de Direitos no Fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), foi o tema abordado na conferência

02/06/2017, às 12h06

A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência a Assistência Social (CRAS) de Arenópolis, promoveram na última quarta-feira no Salão Paroquial São Pedro (31/05), a VII Conferência Municipal de Assistência Social.

A secretária executiva do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), Heloisa Alves Ribeiro foi a palestrante convidada e abordou a temática “Garantia de Direitos no Fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS)”.

A conferência teve como objetivo avaliar a situação da Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único da Assistência Social.

A primeira-dama e secretária da Assistência Social, Daiany Donato, ressaltou a importância da realização da conferência. “Esse evento vem ajudar nós da Secretaria de Assistência Social a traçar as ações que serão desenvolvidas durante todo o ano, fazendo uma reflexão a respeito da Política de Assistência Social, é gratificante,” disse.

Estiveram presentes na conferência o prefeito Flávio Júnior e seu vice Ovarci Vilela, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Jader Alves, além de vários servidores públicos e convidados.⁠⁠⁠⁠