Secretaria de Saúde realiza 5° Etapa Municipal da Saúde em Piranhas

Saúde da Mulher e Vigilância em Saúde foram os temas abordados durante as conferências

26/05/2017, às 08h05

A Prefeitura Municipal de Piranhas, por meio da Secretaria da Saúde, promoveu, na última terça-feira (23), no Auditório do Sindicato Rural de Piranhas a 5ª Etapa Municipal da Saúde, 1ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres e a 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde.

Foram discutidos os seguintes temas: “Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com Equidade” e “Vigilância em Saúde: Educação em Saúde no Contexto da Vigilância”.

A coordenadora de Educação em Saúde, Drª Marta Rozângela Marinho, ministrou uma palestra destacando os principais pontos sobre Educação em Saúde no Contexto da Vigilância em Saúde. “A prática educativa em saúde vai além da formação de profissionais. Tem como eixo principal a dimensão do desenvolvimento das capacidades, visando a melhoria da qualidade de vida da comunidade assistida pelos serviços”, destacou a palestrante.

Com o tema “Saúde das Mulheres: Desafios da Integralidade com Equidade”, na etapa municipal da Conferência de Saúde das Mulheres destaca-se a palestra da psicóloga Drª Nayara Cristina Flora que abordou a problemática da Violência Contra Mulher.

O palestrante Drº Gleiber Ferreira trouxe dentro da temática Saúde da Mulher o assunto “Câncer do Colo do Útero e Mama”.

De acordo com o prefeito Eric de Melo, “tudo o que for projetado na conferência será para a melhoria do município. É muito importante que todos participem, pois quando abraçamos uma causa juntos, as coisa acontecem”.

A secretária de Saúde, Samara Melo Rezende, destacou a importância da conferência para a população. “Estamos reunidos nessa conferência para traçar metas para o Plano Municipal de Saúde, que serão usados durante quatro anos. É de fundamental importância ouvir da população quais são os maiores problemas para que juntos possamos buscar a solução,” argumentou.

Também participaram da abertura o presidente do Conselho Municipal de Saúde Divino Rufino, vereador Jhonatan Apolinário que representou o presidente da Câmara de Vereadores João Leones, e o representante da Regional de Saúde Oeste I, Afonso Peixoto.

Após explanações e debates, foram levantadas propostas com diretrizes que contribuirão para o Plano Municipal de Saúde de Piranhas e atenderá as prioridades da Conferências Estadual de Saúde das Mulheres e Vigilância em Saúde.⁠⁠⁠⁠