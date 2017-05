Sebrae realiza Semana do Microempreendedor Individual em Piranhas

Prefeitura Municipal de Piranhas será parceira do evento

05/05/2017, às 10h05

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae – Goiás) promove de 08 a 13 de maio, em Piranhas, a Semana do Microempreendedor Individual (MEI). Estão programadas atividades e orientações para a formalização e melhoria da gestão de negócios.

Serão cursos, oficinas e palestras com orientações. As vagas para participantes são limitadas e as inscrições, gratuitas. As inscrições poderão ser feitas pelo site do Sebrae Goiás (sebraego.com.br) ou pelo telefone 0800 570 0800.

Nos dias 09 e 10 de maio serão realizadas as Oficinas “Sei Vender” e “Sei Controlar Meu Dinheiro”, das 18h30 às 22h30.

A Semana do MEI será realizada no Itego, localizado na Rua Getúlio Vargas, no Centro de Piranhas, próximo a Prefeitura Municipal, que é, ao lado de outras instituições, parceira do evento.⁠⁠⁠⁠