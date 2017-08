Sarahah captura dados privados armazenados no celular

Ao usar pela primeira vez o aplicativo de mensagens anônimas, um analista de segurança descobriu a atividade oculta do programa

30/08/2017, às 08h08

O novo aplicativo Sarahah vem dominando os jovens. Na loja virtual da Apple, a novidade se tornou o terceiro programa mais baixado em todo o mundo. Prometendo anonimato, ele permite que os usuários deixem opiniões e façam perguntas para outros perfis sem precisar se identificar.

Mas as polêmicas do aplicativo não param por ai. Ao usar pela primeira vez o Sarahah, um analista de segurança descobriu que o aplicativo estava capturando informações privadas como números de telefone e endereços de e-mails armazenados no seu smartphone. “Assim que você se conecta ao aplicativo, ele transmite todos os seus contatos de email e telefone armazenados no sistema operacional”, explica Zachary Julian.

Ao ser questionado por essa prática, o responsável pelo novo programa, Zain al-Abidin Tawfiq, usou o Twitter para dizer que a função será removida na próxima atualização. Segundo ele, a intenção era somente utilizar os dados para interligar os usuários e facilitar a localização de amigos.

Fonte: O Popular