Piranhense se destaca em Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo

Saracura do Brejo é coordenador e professor da maior escola de arte de Goiás, o Instituto Basileu França e está entre os conceituados artistas circenses a se apresentarem no evento

14/07/2017, às 12h07

Começou na última segunda-feira (10) e segue até domingo (17), a 18ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo (CBMC). O evento integra a rede de Difusão e Fomento do circo no país e é uma ação da Associação Brasileira de Malabarismo (Abramala) com coordenação dos grupos locais Trupe Trip Trapo e Coletivo É Só Querê Fazê.

Entre os conceituados artistas circenses que participam da CBMC, pode-se destacar o piranhense Saracura do Brejo, que atua como malabarista, palhaço e trapezista.

O jovem, hoje com 31 anos de idade, é na natural de Piranhas e saiu em busca de seu sonho há 16 anos. Atualmente, Saracura mora em Goiânia e é coordenador e professor da maior escola de arte de Goiás, o Instituto Basileu França.

Com tantos atributos, Saracura foi além e decidiu fazer um curso de trapézio em Granada, na Espanha, além de ter ganhado o 1º lugar como bambolete masculino na América Latina.

A conferência, que é itinerante e já passou por várias outras cidades do País – a última foi em Barbacena (MG)–, está atraindo companhias e grupos de circo de todo Brasil e da América Latina, no Clube dos Bancários (que está localizado na Avenida Planície 454, na Vila Itatiaia), onde está acontecendo a maioria das atividades da conferência.

Ao todo serão sete dias de espetáculos, dentre 200 atrações, mais de 50 oficinas, competições, mesas-redondas, shows, palco aberto, varietés, cortejo, competições, treinos livres, escambos, venda de material circense e muito mais.

E para quem deseja se profissionalizar ou aperfeiçoar na arte circense, este pode será o momento. A conferência traz consigo oficinas das mais variadas linhas de pesquisa, como aéreos, tecido, corda lisa, avaliação de número cômico e criação de número circense, palhaço, técnicas para apresentação de rua, confecção de máscaras circenses, laboratório e prática de manipulação, semáforo e o palco, mágica e gestão cultural independente.

As crianças também terão vez na programação com o Espaço Piolim, que terá oficinas de confecção de fantoches, brinquedos, aulas de consciência e expressão corporal, ginástica, malabarismo e apresentações diversas.

Fonte: Diário da Manhã