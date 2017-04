Governo propõe aumento do salário mínimo para R$ 979 em 2018

O reajuste será de 4,48% em relação a 2017. Se for aprovado dessa forma, não haverá aumento real no valor

10/04/2017, às 09h04

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou nesta sexta-feira (7/4) que o governo deve propor um salário mínimo de R$ 979 para o próximo ano — R$ 42 a mais que os R$ 937 atuais. O reajuste de 4,48% será incluído na Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2018. O índice é menor do que a inflação prevista pela equipe econômica, de 4,5%. Se for aprovado dessa forma, não haverá aumento real no valor. A lei prevê que o PLDO deva ser enviado ao Congresso até 15 de abril. Para atingir o percentual de correção do salário mínimo, que serve de referência para mais de 45 milhões de pessoas no país, é aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano ano anterior, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Fonte: O Popular