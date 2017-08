RWE comemora dois anos de atuação em Piranhas e região

Escritório de advogados associados foi inaugurado em 2015. Ricardo, Wesley e Fabrício atribuem o sucesso do negócio à “amizade” e à “vontade de crescer” do trio. Durante o período, juristas ampliaram área de atuação

01/08/2017, às 17h08

Os advogados e parceiros Ricardo Pereira de Sousa, Wesley Nunes de Oliveira e Fabrício Cândido do Nascimento Rodrigues comemoraram, em julho deste ano, dois anos da Assessoria Jurídica RWE, inaugurada em Piranhas no dia 20, no ano de 2015.

Inicialmente a parceria era com Eric de Melo Silveira, mas como o jovem advogado foi eleito prefeito do município, ele preferiu se afastar da área jurídica assim que assumiu o cargo.

Colegas de sala na Universidade de Rio Verde no Campus Caiapônia, Ricardo e Wesley conheceram Fabrício no Fórum da Comarca de Piranhas, onde ele desempenhou a função de assessor do juiz por três anos. “Sinto-me honrado pelo convite para participar da família RWE. Nosso empenho por aprimoramento e mais conhecimento para oferecer o melhor para aqueles que necessitam dos nossos serviços é constante”, expressou Fabrício.

Uma das novidades desses dois anos de escritório é a atuação em duas novas áreas do Direito, o Público e a Assessoria Empresarial.

A parceria superou as expectativas. “No início tínhamos o sonho de ter um escritório que atendesse a população com qualidade e ter nosso trabalho reconhecido na cidade e região e isso foi muito além do que esperávamos”, comemorou Wesley. O jurista garantiu que o trio vai continuar “inovando e aprimorando os conhecimentos com o intuito de expandir as áreas de atuação e atingir o maior público possível”.

Para Ricardo, o segredo do sucesso está na “amizade entre os componentes dessa parceria e a vontade de crescer”.