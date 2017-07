Polícia Militar impede roubo de gado em Jataí

Funcionários da fazenda foram feitos de reféns. A PM foi acionada por um dos funcionários que conseguiu escapar dos bandidos sem ser visto

14/07/2017, às 08h07

A Polícia Militar de Jataí foi acionada na manhã desta quinta-feira (13), para atender uma ocorrência de roubo de gado. Segundo uma denuncia de um funcionário de uma fazenda que conseguiu se esconder de uma quadrilha de bandidos, ele relatou que os outros funcionários da fazenda estavam sendo mantidos como refém na propriedade rural que fica próxima ao assentamento 3T a cerca de cinquenta quilometro de Jataí.

Diante das informações varias equipe do 15º BPM se dirigiram para o local, quando estava se aproximando da fazenda foi feito o cerco em varias estrada vicinal da região com o objetivo de interceptar os autores do roubo. Os policiais tiveram êxito, pois logo em uma via de acesso a GO 184, eles abordaram um caminhão Mercedes Bens, de cor vermelha, sendo que nele estavam dois indivíduos e 28 cabeças de gado.

Os indivíduos foram identificados como Pedro Veloso do Carmo e Henrique Pires Carvalho.

Ao chegar à fazenda onde havia ocorrido o crime uma das vítimas relatou que os bandidos fizeram cerca de cinco pessoas de reféns incluindo duas crianças, os moradores do local foram amarrados enquanto os bandidos cometiam o crime. A vítima relatou também que a todo momentos eles eram ameaçados de morte, tendo uma arma de fogo apontada para eles.Ao serem abordados os indivíduos se contradisseram, mas não demorou para eles confessarem aos policiais que estavam vindo da fazenda onde havia acontecido o roubo, a polícia os deteve e seguiu viagem para a fazenda.

Na fuga dois dos criminosos fugiram no veiculo Corsa Sedam de um dos funcionários da propriedade e os outros dois foram no caminhão que foi detido pela policia. As vítimas reconheceram os dois homens que estavam no caminhão como membros da quadrilha.

Diante do fato a dupla detida foi encaminhada a delegacia para medidas cabíveis. A Policia segue a procura dos dois indivíduos que fugiram no carro GM/Corsa Sedan, de cor cinza ,placa HSD-7952 Aporé GO.

Fonte: Plantão JTI