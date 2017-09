Rio Piranhas sofre com problemas ambientais

29/10/2005, às 10h10

Desmatamento e falta de conscientização. Esses são alguns fatores que tem contribuído para a diminuição do nível de água do Rio Piranhas. O rio que corta a cidade sempre foi visto como um dos cartões portais e agora sofre com a escassez de peixes. Para Maria Glória, presidente e fundadora do Grupo EMA, de proteção ao meio ambiente, uma série de fatores contribuíram para acelerar os problemas do Rio Piranhas. Um dos principais está ligado à vegetação da região, que tem sido devastada de forma assustadora. “O Rio Piranhas não tem matas ciliares, nem na área rural quanto na área urbana e nesta o responsável é o poder publico que nada tem feito, aliás, tem colaborado com a destruição. A área rural sofre ainda mais com os movimentos clandestinos de retirada de madeira para comercialização”.

Maria Glória disse que estes fatores mechem com o ciclo natural das águas, pois as árvores asseguram a retirada de água do solo. “Através dessa respiração a água parte para a atmosfera, vira nuvem, chove e retorna para os rios. Quando acontece essa devastação, o nível de água cai e influencia em todo ciclo hidrológico da região”. Explicou a presidente do grupo, que lembrou ainda que essas mudanças provocam transtornos climáticos em toda região e país. Em alguns lugares chove demais e acontecem enchentes, em outros predomina a seca. Segundo Glória o clima que tem predominado na região de Piranhas tem sido o clima seco. Outro fator que tem contribuído para a destruição do rio é a devastação das nascentes. “Não conheço a nascente do Rio Piranhas, o Pântano em Caiapônia, mas sim a nascente de alguns afluentes que abastecem o Piranhas e observei que muitos estão devastados”. A fundadora do EMA acrescentou dizendo que a pesca predatória foi um contribuinte para o desaparecimento dos peixes. “Os pescadores de hoje são fichinha para os de 40, 30 anos atrás”.

O aferidor da Agencia Nacional de Água Jorge Gonçalves responsável pela medição do rio Piranhas há 22 anos fez um alerta importante. “Há 22 anos observando este rio pude acompanhar suas fases e esta é uma das mais críticas. O nível do rio baixou cerca de 60%, e os peixes grandes que existiam praticamente acabaram”.

De acordo com o biólogo Eduardo Cameo, o problema do abastecimento pluviométrico afeta diretamente no nível de chuvas. “Além disso, tem a questão da produção agrícola e pecuarista do município. Pois o rio serve com fator importante de abastecimento”. Para o biólogo “a diminuição da quantidade de peixes também está ligada ao assoreamento e desbarrancamento”. Eduardo salientou que a melhor solução para evitar estes problemas é realizar um trabalho intensivo de educação ambiental junto as crianças e adultos, ressaltando a importância do rio para o município.

Procurada pela redação do Jornal O+Positivo, a Prefeita de Piranhas Eurides Naves se comprometeu investir na recuperação do Rio Piranhas. “Não medirei esforços para a revitalização. O Rio Piranhas é a nossa maior riqueza”. Finaliza.