Prefeitura de Arenópolis anuncia revitalização da Praça Inácio de Melo

13/07/2017, às 09h07

A prefeitura de Arenópolis vai investir R$ 150 mil na revitalização da Praça Inácio de Melo. Os recursos são de uma emenda parlamentar do deputado estadual Virmondes Cruvinel, que deve ser liberada nos próximos dias. “Esse é um dos espaços de lazer mais importantes que temos em Arenópolis, por isso precisamos mantê-lo sempre bem cuidado. Com esse investimento nos vamos melhorar o ambiente para as nossas famílias”, comemorou Flávio Júnior.

Virmondes garantiu também os recursos para aquisição de uma nova ambulância para Arenópolis. “O Flávio vem do movimento rural e tem feito a diferença na cidade, mas esse trabalho ele não faz sozinho, faz com a comunidade, com os vereadores e com parcerias. Por isso o nosso compromisso de estender essa parceria e resgatar a credibilidade política”, justificou o deputado.