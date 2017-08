Restaurante é furtado 18 vezes em menos de um ano em Jataí

Na última ação dos ladrões, uma televisão foi levada do local

16/08/2017, às 07h08

Um restaurante foi furtado 18 vezes em menos de um ano em Jataí, na região sudoeste de Goiás. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos no último furto, quando uma televisão e várias bebidas foram furtadas. De acordo com a Polícia Civil, três menores foram apreendidos suspeitos de envolvimento com o crime.

O último dos furtos aconteceu na madrugada de segunda-feira (14). As imagens mostram uma pessoa chegar ao estabelecimento, escalar a parede e observar, por cima do muro, se há alguém no local. Enquanto isto, outro criminoso, em uma bicicleta, tenta abrir uma vidraça.

Eles arrancam a grade de proteção de uma das janelas, destravam os vidros e entram no local. Em seguida, a câmera flagra um dos integrantes sair com uma TV, que ficava fixada na parede do local, debaixo dos braços, pilotando a bicicleta. Conforme registro das câmeras, a ação dos criminosos foi rápida, durando menos de 10 minutos.

Os proprietários do local, que não quiseram dar entrevista, informaram que a ação dos criminosos é quase sempre igual. Segundo eles, os ladrões invadem o local durante a madrugada e roubam aparelhos de televisão e bebidas do bar. Em um dos furtos, de acordo com eles, foram furtados até os picolés de um freezer.

A Polícia Militar informou à TV Anhanguera que são feitas rondas na região, em especial nas áreas de comércio. De acordo com a corporação, os recentes furtos têm sido praticados por menores, que, por falta de vagas de internação, ficam apreendidos por, no máximo, segundo a PM, cinco dias.

Os casos são investigados pela Polícia Civil e o material furtado ainda não foi recuperado.

Fonte: G1 Goiás