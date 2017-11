Menor suspeito de furtar zona rural de Arenópolis é apreendido

Segundo a Polícia, o jovem confessou a autoria do crime e afirmou que venderia o veículo para pagar dívidas adquiridas com drogas. Junto com ele a PM encontrou outros dois homens com drogas que também foram presos. Um quarto indivíduo foi citado pelo menor como sendo suspeito de trágico e também foi detido em novo patrulhamento

08/11/2017, às 09h11

Dois homens foram presos e um menor de idade apreendido na rodoviária de Iporá. O menor de idade L.F.R.S seria o responsável pelo furto a uma fazenda no munícipio de Arenópolis no último domingo (5/11).

De acordo com a Polícia, ao fazerem a abordagem, foram encontradas porções de drogas com Mayko Vinicius Pereira Gonçalves Com o menor a PM encontrou aproximadamente 30 gramas de crack, a chave de um veículo e um celular. Já com Marcos Vinicius Alves Silva nenhum entorpecente foi encontrado.

Segundo a equipe policial, durante a abordagem, o telefone celular do menor tocava incansavelmente e ao verificar o aparelho do garoto foram encontradas conversas onde ele tentava vender o veículo Fox furtado na zona rural de Arenópolis.

Ao ser interrogado pelos policiais, L.F.R.S assumiu a autoria do crime juntamente com Alciou Junior, que continua foragido. O menor de idade disse que, além do automóvel, a dupla levou da propriedade rural uma espingarda calibre 20, um celular e R$ 700.

O jovem disse ainda que furtou o veículo com o objetivo de levantar um dinheiro com a venda para pagar uma dívida de drogas que possui com Leonardo Rezende Freitas, que tem o ameaçado de morte por conta da dívida. O menor afirmou que revendia entorpecentes para Leonardo e que, inclusive, já abasteceu o município de Piranhas.

Prisão de Leonardo

Em novo patrulhamento pela cidade, Leonardo Rezende Freitas foi abordado pelos militares próximo ao Lago Pôr do Sol conduzindo um veículo Gol de cor cinza. A PM realizou a inspeção veicular e cerca de 60 gramas de crack, 15 gramas de maconha, celulares e R$ 398 em notas diversas foram encontrados. O homem também foi detido.

Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos e os veículos Gol e Fox. O menor ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar de Iporá.