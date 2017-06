Reforma e ampliação da Creche Vovó Luiza chega a reta final

A unidade, que antes comportava 40 crianças, vai dobrar a capacidade. Inauguração deve acontecer nos primeiros dias de julho

27/06/2017, às 09h06

A Prefeitura Municipal de Piranhas, em parceria com o Poder Judiciário, Cooperativa Mista do Vale do Rio Piranhas (Comvapi),Poder Judiciário, Laticínio Centro Oeste, Viveiro Primavera, Gesso Lar e Unidade Prisional de Piranhas (UPP), estão realizando, por meio do dia “C”, também conhecido como Dia de Cooperar, a reforma e ampliação da Creche Vovó Luiza, no Setor Morada Nova.

Além da reforma também foi feita a ampliação do local, com a construção de três salas que serão usadas para o atendimento das crianças. O número de crianças atendidas será dobrado, passando de 40 para 80.

Cerca de 200 pessoas foram voluntárias na mão de obra da reforma e ampliação da creche. Servidores públicos, reeducandos, pais dos pequenos que estudam na Creche e comunidade em geral participaram.

O investimento feito pela Prefeitura de Piranhas foi de aproximadamente R$ 45 mil. A inauguração deve acontecer ma primeira semana de julho.

De acordo com o prefeito Eric, a reforma segue em ritmo acelerado. “A intensão é finalizar a reforma e a ampliação o mais rápido possível, para que possamos atender um número maior de crianças que precisam desse apoio,” disse.⁠⁠⁠⁠