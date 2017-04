Recém-nascido é encontrado dentro de mala em Aparecida de Goiânia

24/04/2017, às 08h04

Um bebê recém-nascido foi encontrado neste domingo (23) abandonado dentro de uma mala na calçada de uma rua de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com Larysse Lorenna Alves dos Santos, enfermeira do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), a criança foi achada por moradores da região, que acionaram o resgate.

Segundo ela, o bebê foi encontrado com o cordão umbilical cortado e sem roupas. A enfermeira acredita que a criança tenha nascido nesta madrugada e que o parto foi feito dentro de casa. O recém-nascido foi levado para o Hospital Materno Infantil de Goiânia e passa bem.

“Os moradores acharam a bolsa, mas não tinham ouvido choro de neném. Abriram o objeto e viram a menininha. Logo pegaram lençóis para cobri-la do frio e ligaram imediatamente para o Samu. A gente acredita que o parto tenha sido na residência, pelo fato do cordão estar cortado e ela não estar muito suja. Felizmente ela está hemodinamicamente estável e não corre risco”, contou.

A recém-nascida foi encontrada por moradores do Setor Papillon Park, em Aparecida de Goiânia. Segundo a enfermeira do Samu, a criança foi achada respirando espontaneamente, chorou com a chegada da equipe e tomou glicose pois a glicemia estava baixa.