Proprietário dos animais soltos no perímetro urbano denunciado pelo Jornal O+Positivo é multado pela Prefeitura

Gilberto Antônio se recusou a assinar a multa lavrada pelo fiscal. Vacas atacaram dois homens que passavam pela rua da antiga Prainha

30/10/2017, às 18h10

O fiscal de obras e posturas do município de Piranhas notificou o proprietário dos animais que vivem no perímetro urbano e no leito do Rio Piranhas. Em outubro o Jornal O+Positivo denunciou que os bichos têm causado danos ao meio ambiente. Gilberto Antônio se recusou a assinar a multa lavrada pelo fiscal, que varia entre 20% e 90% do salário mínimo vigente, de acordo com o Código Ambiental.

Segundo o fiscal de obras e posturas do município, Gutemberg França, no dia 17 de outubro dois homens foram atacados pelos animais que pastavam na rua próxima à antiga Prainha. “A sorte deles foi que eu estava lá para tocar as vacas, tentando tirá-las da rua, senão poderia ter acontecido o pior”, sustentou.

Ainda de acordo com o servidor, os homens que não foram identificados estavam de moto e bicicleta, no momento do ataque.