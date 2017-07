Programa Criança Feliz é apresentado à população de Piranhas

Objetivo é promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância com estimativa de atender o público do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação continuada (BPC)

27/07/2017, às 08h07

A Prefeitura Municipal de Piranhas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, apresentou à população nesta quarta-feira (26/07), no auditório da Câmara Municipal de Vereadores, o Programa Criança Feliz.

O Programa Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal e tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância com estimativa de atender o público do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Uma equipe recebeu capacitação para realizar o trabalho e vai fiscalizar o acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, que possuem crianças de 0 à 3 anos de idade, gestantes e crianças com até 6 anos que recebem o BPC, promovendo visitas domiciliares semanais e mensais.

Na ocasião a supervisora e palestrante Nayane Junqueira salientou a importância dos cuidados na primeira infância. “A nossa equipe dará apoio realizando um acompanhamento geral do desenvolvimento da criança. Se caso houver necessidade de acompanhamento médico, psicológico ou nutricional a equipe fará um encaminhamento correto da criança”.⁠⁠⁠⁠