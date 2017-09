Programa Brasil Alfabetizado começa a funcionar em Piranhas

70 alunos do campo e da cidade terão a oportunidade de voltarem a estudar

05/09/2017, às 13h09

A Secretaria Municipal de Educação promoveu nesta segunda-feira (04/09) o primeiro encontro de coordenadores e professores do Programa Brasil Alfabetizado (PBA).

Desde o início do ano Piranhas aderiu ao programa do Governo Federal, mas somente no mês de agosto o projeto foi iniciado na prática, com a convocação de cinco educadores.

Sete salas de aula foram disponibilizadas para atender os 70 alunos beneficiados com o programa, sendo quatro na zona rural e três na urbana. O Brasil Alfabetizado tem oito meses de duração e carga horária de 320 horas.

As salas de aula ficaram na Escola Municipal José Pereira de Vasconcelos, no Setor Eldorado, Unidade Prisional, Pastoral do Batismo, no Setor Sul, Sala Catequética, no Setor Sul, Associação dos Agricultores Familiares, no Assentamento Terra Viva, Fazenda Bruna, na região do Gerú e Nascente São Domingos.

O PBA alfabetiza jovens, adultos e idosos e é uma porta que desperta o interesse pela educação. Os municípios participantes recebem o apoio técnico na implementação das ações do programa, visando garantir a continuidade dos estudos aos alfabetizandos.⁠⁠⁠⁠