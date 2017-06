Professor é condenado a 13 anos de prisão por abusar sexualmente de estudante

Caso envolveu uma criança de 10 anos e foi registrado na cidade de Jaupaci de Goiás; mensagens de texto serviram como provas

30/06/2017, às 07h06

O juiz Marcos Boechat Lopes Filho da comarca de Israelândia condenou um professor da rede estadual de ensino a 13 anos de reclusão em regime fechado por abuso sexual de uma estudante de 10 anos, na cidade de Jaupaci de Goiás.

Segundo as provas apresentadas, o professor teria marcado um encontro com a criança e alguns amigos em uma lanchonete da cidade. Na ocasião, ele combinou com a jovem para eles se encontrarem, posteriormente, em uma casa abandonada próximo a uma igreja, local onde cometeu o abuso sexual. Após a relação, eles se comunicaram por meio de mensagens via WhatsApp.

A menina contou a uma amiga que teve relação sexual com o professor. Então, a colega repassou à informação para a irmã da vítima. Porém, a mãe da criança só ficou sabendo do caso ao ver as fotos com mensagens (prints) do celular da filha com conversas dela com o professor. Com isso, ela procurou o Conselho Tutelar e a delegacia da cidade e o denunciou.

A menina não era aluna do acusado, ele lecionava em uma escola da rede estadual, enquanto ela estudava em escola municipal. Ao ser interrogado em juízo, o professor negou os fatos e disse que não conhecia a criança. Ao analisar o caso, Marcos Boechat chamou atenção sobre o comportamento da pessoa pedófila, que “é um individuo que apresenta distúrbios libidinosos voltados para a prática de atos sexuais com crianças e é mentalmente são, na grande maioria dos casos, sendo normalmente pessoa com vida social aparentemente regular e acima de qualquer suspeita. Em geral, o pedófilo age às espreitas e não deixa transparecer suas preferências sexuais às pessoas com quem convive, sobretudo familiares próximos e colegas de trabalho”, disse o magistrado.

Marcos Boechat ressaltou que o professor tinha plena consciência da idade da criança e da responsabilidade penal, tanto que tentou convencer a vítima a apagar as mensagens do WhatsApp porque poderia ser preso se alguém descobrisse, conforme as provas acostadas aos autos. Por isso, segundo o magistrado, o acusado deve ser condenado nas sanções do artigo 217-A do Código Penal (ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos), com pena de reclusão de 8 a 15 nos.

Fonte: O Popular