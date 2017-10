Primeira fase do Amadorão termina com a desclassificação do União FC e Santa Luzia

Castro’s Farma, Atlético Piranhense, Ouro Verde e Peões estão na semifinal do campeonato

30/10/2017, às 09h10

A última rodada da primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol Amador terminou com a desclassificação dos clubes União FC e Santa Luzia neste final de semana (28 e 29/10), no Estádio Serra Negra, em Piranhas.

No Sábado (28/10), Castro’s Farma venceu o time Peões com 4 gols a 1. No domingo (29/10) de manhã o Atlético Piranhense conseguiu uma vaga na semifinal deixando o Santa Luzia fora do campeonato com 7 gols a zero.

Na tarde de domingo (29/10), a equipe do União também foi desclassificada, após perder o jogo contra o Ouro Verde com o placar de três a zero.

O Atlético Piranhense segue com o goleiro menos vazado do campeonato com apenas três gols. O time também possui o melhor artilheiro até o momento com seis gols feitos. Em segundo o lugar o goleiro menos vazado é do time Castro’s Farma, que levou quatro gols, e o segundo melhor artilheiro com cinco gols feitos também compõe o time Castro’s Farma.

Na semifinal Castro’s Farma enfrentará o Ouro Verde no sábado (04/11), às 16h45min. No domingo (05/11), às 16h45min, o Atlético Piranhense segue na disputa e enfrenta a equipe do Peões.

[09:36, 30/10/2017] Klau: