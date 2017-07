Preso suspeito de invadir casa e estuprar idosa de 72 anos, em Goiânia

03/07/2017, às 08h07

Um homem de 29 anos foi preso suspeito assaltar e estuprar uma idosa de 72 anos no Conjunto Vera Cruz 2, na tarde deste domingo (2), em Goiânia. Policiais militares que o prenderam disseram que, apesar de negar o crime, a vítima o reconheceu. Ambos foram levados para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam).

“A idosa estava na casa dela quando ouviu alguém chamando no portão. Quando foi ver quem era o autor já tinha pulado o muro e entrou na casa enforcando ela com uma gravata e praticou o ato a força. O tempo todo ele a ameaçava dizendo que a mataria se ela gritasse. Depois do estupro ele revirou a casa atrás de dinheiro até que ela deu a ele R$ 20 que tinha”, contou a delegada Bruna Coelho Soares.