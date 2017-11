Preso por dirigir bêbado, motorista transportava porco morto em cadeirinha de bebê na BR-070, em Goiás

12/11/2017, às 21h11

Um jovem de 26 anos foi preso neste por dirigir embriagado na BR-070, em Aragarças, região norte de Goiás. Dentro do veículo, além de várias latas, de cerveja, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também encontrou dois porcos morto no banco de trás, sendo que um deles estava em uma cadeirinha usada para transportar bebês.

O flagrante foi feito no sábado (11). Ainda de acordo com a PRF, ao ser abordado em uma blitz porque estava com o som muito alto, o motorista fugiu e foi perseguido pela cidade por ao menos 10 minutos até ser interceptado.