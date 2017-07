Preso homem suspeito de vender remédios controlados sem receita em Aparecida de Goiânia

Após várias denúncias sobre a venda de medicamentos de uso controlado sem receita médica em uma drogaria de Aparecida de Goiânia, a Polícia Civil prendeu um homem, identificado como Charles Ricardo Campos, de 41 anos, na madrugada desta quarta-feira, 19. No momento da prisão, o suspeito apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa e ainda tentou subornar os policiais oferecendo cerca de R$ 450.

A corporação informou que o homem foi detido em uma farmácia do Setor Buriti Sereno e com ele, foram apreendidos vários carimbos, atestados e pedidos com supostas inscrições de médicos.

As investigações seguem para apurar a veracidade dos documentos apreendidos e conferir se os números dos CRMs – Conselho Regional de Medicina – são verdadeiros ou falsos. Além disso, a corporação investiga se há a participação de médicos no esquema ilegal.

À polícia, Charles informou que é funcionário da farmácia, porém, a corporação acredita que ele seja o proprietário ou sócio do estabelecimento. Ele alegou que os alvarás de funcionamento e documentos para a venda de medicamentos estão regulares.

O suspeito será indiciado por falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção ativa.