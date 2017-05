Premiação do Concurso de Redação O Cristo e O Mirante será no próximo dia 24

Vencedores também terão seus nomes divulgados no evento que acontecerá na Câmara de Vereadores. Sucesso da ação surpreendeu organizadores

11/05/2017, às 16h05

O Jornal O+Positivo e a Secretaria de Educação de Piranhas, parceiros na realização do Concurso de Redação O Cristo e O Mirante, têm a honra de convidar a população em geral para a entrega da premiação aos autores das duas melhores narrativas. O evento será no próximo dia 24 de maio, quarta-feira, no Auditório Sebastião Pereira Bueno, da Câmara de Vereadores, a partir das 19 horas.

Os nomes dos dois vencedores do Concurso serão divulgados no dia do evento e a entrega dos Smartphones prometidos durante a divulgação do Concurso também será feita no dia 24 pelo Jornal O Jornal O+Positivo e os parceiros na realização.

Também apoiaram o Concurso a Câmara Municipal de Vereadores, o Sindicato Rural de Piranhas, CL Supermercado e Distribuidora de Bebidas, loja Intel Telefonia Celular e Fazenda 4 Irmãos.

Sucesso

O Concurso de Redação O Cristo e O Mirante foi o primeiro realizado pelo Jornal O+Positivo em parceria com a Secretaria de Educação de Piranhas e mostrou a credibilidade das duas instituições.

Para se ter uma ideia, as reportagens contendo as informações do Concurso obtiveram, juntas, mais de 100 mil acessos dos internautas que navegam na Página Oficial do Jornal ou seguem a Fan Page do veículo de comunicação. As interações foram variadas. Comentários, curtidas, reações, marcações e compartilhamentos movimentaram e ajudaram na divulgação do Concurso.

O número de redações inscritas também surpreendeu. Ao final do último dia 10 de abril, o Jornal O+Positivo recebeu, por meio de seus diversos canais de interação com o leitor ou formas disponibilizadas para o envio das narrativas, mais de 30 textos.

Relembre

O primeiro Concurso de Redação realizado pelo Jornal O+Positivo em parceria com a Secretaria Municipal de Educação abriu suas inscrições no dia 10 de março e recebeu narrativas até o dia 10 de abril.

O Jornal O+Positivo provocou seus leitores a escreverem sobre O Cristo e O Mirante, um local bastante visitado e amado pelos piranhenses.

A partir do recebimento das redações, a Secretaria entrou em ação e iniciou o trabalho de correção desses textos.

Agora, na etapa final, os ganhadores dos dois Smartphones serão divulgados em evento realizado no dia 24 de maio na Câmara Municipal de Piranhas.