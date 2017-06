Prefeitura de Piranhas divulga edital para convocação de cinco educadores

Prefeitura Municipal de Piranhas realiza Audiência Pública

31/05, às 16h05

Auditório da Câmara de Vereadores foi cenário para as análises das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017, elaboração da Lei Orçamentária anual (LOA) 2018, elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2018/2021 e a apresentação do relatório anual da gestão de saúde (RAG)