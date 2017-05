Prefeitura reinaugura Praça da Bíblia

Desde que foi construído, há 27 anos, ambiente nunca tinha sido reformado. Reinauguração aconteceu na semana em que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do setor Eldorado realiza festa de aniversário

29/05/2017, às 16h05

O prefeito Eric de Melo reinaugurou na manhã do último domingo (29) a Praça da Bíblia que fica no Setor Eldorado. O novo projeto abarcou a jardinagem, iluminação, pintura, bancos e um monumento com o formato de uma bíblia medindo 1,8 por 1,5 metros, construído pelo artista Odaíldo Queiroz.

Construída há 27 anos pelo então prefeito Orlando Leite Ferreira, o espaço ainda não havia sido reformado nenhuma vez. A obra durou cerca de 30 dias e foi custeada com recursos do tesouro municipal.

A iniciativa para a reconstrução do espaço partiu do vereador João de Sousa Barros, que fez o pedido ao prefeito Eric de Melo por meio de um requerimento parlamentar.

Propositadamente, a Praça foi inaugurada durante as festividades em comemoração aos 27 anos da Igreja Assembleia de Deus, que fica nas proximidades.