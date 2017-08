Prefeitura de Piranhas quer preservar Córrego Sucuri

A criação de uma Área de Proteção Ambiental no importante manancial foi aprovada. Objetivo é proteger os recursos hídricos da região, bem como a fauna e a flora

09/08/2017, às 07h08

A Prefeitura Municipal de Piranhas realizou uma Consulta Pública no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores, na tarde desta terça-feira (08/08), onde foi discutido a criação de uma Unidade de Conservação Ambiental – Área de Proteção Ambiental (APA) do Córrego Sucuri. Uma APA tem o objetivo proteger os recursos hídricos da região, bem como a fauna e a flora do local.

De acordo com os técnicos da Norte Engenharia, responsável pelas pesquisas, o engenheiro agrônomo Otacílio de Paiva e o engenheiro ambiental Murilo Iris, os estudos para a criação de novas unidades de conservação envolvem análise sobre temas como flora, fauna, geomorfologia, hidrologia, situação fundiária, economia regional e local e tradições culturais.

O estudo detalhado realizado entorno do manancial que corta grande parte do município de Piranhas, o Córrego Sucuri, foi exposto na audiência pública, onde a população teve a oportunidade de esclarecer dúvidas e oferecer opiniões.

Com a criação da APA Sucuri, por votação da população, um benefício exclusivo será enviado ao município pela Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades, e Assuntos Metropolitanos (Secima), ligada ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS-Ecológico) para que os valores sejam investidos na preservação e conservação do manancial dentro das propriedades privadas.

A primeira audiência contou com a presença de autoridades locais, representantes de entidades, produtores rurais e comunidade local e teve maioria dos votos favoráveis à criação da APA. O tema voltará a ser discutido nos próximos meses.⁠⁠⁠⁠