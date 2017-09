Prefeitura prepara festa em comemoração ao aniversário de Piranhas

Emancipação política será celebrada com serviços públicos gratuitos ao cidadão, mini maratona de atletismo, rua do lazer para as crianças e festa de rodeio com shows gratuitos

20/09/2017, às 12h09

A Prefeitura de Piranhas já está preparando cada detalhe da festa de emancipação política do município, que completará em 14 de outubro de 2017, 64 anos.

A programação começa na quarta-feira, dia 11 de outubro, com prestações de serviços públicos gratuitos em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria Cidadã. O Ação Cidadã beneficia os moradores com dezenas de serviços como emissão de documentação civil (RG, CPF, segunda via de Certidão de Nascimento e Certidão de Casamento), Passaporte do Idoso, Passe Livre do Deficiente, orientação para programas sociais como Bolsa Família e Renda Cidadã, entre outros. Os atendimentos em Piranhas começam às 8 e vão até 17 horas. As tendas estarão montadas na Praça Santo Antônio, no Centro.

Na quinta-feira (12), feriado nacional e dia das crianças, as atrações começam mais cedo com brinquedos, pipocas, algodão-doce, parque de diversões e muitas brincadeiras para alegrar os pequenos. A integração entre as crianças será bancada com recursos próprios da Secretaria Municipal de Ação Social.

No dia 14, sábado, dia em que se comemora o aniversário da cidade, será realizada uma mine maratona de 5 km e pessoas de diferentes idades poderão participar. Uma bateria exclusiva para os piranhenses deve animar os atletas. As inscrições são gratuitas, através da Federação Goiana de Atletismo.

Para completar, uma parceria entre a Prefeitura de Piranhas e Uinter Assis Produções vai garantir a entrada franca no já tradicional Rodeio Entre Amigos durante as quatro noites de festa. A abertura será na quarta-feira, 11 de outubro, com rodeio profissional e show com Fred e Humberto. 25 peões convidados prometem desafiar a boiada e levar emoção aos amantes do esporte.

Na quinta a prova do laço começa a partir das 18 horas e mais tarde tem mais rodeio e logo após George Henrique e Rodrigo sobem ao palco. Fred e Gustavo se apresentam na sexta-feira (13), véspera do feriado municipal. No sábado (14) tem final do rodeio e show com Pedro Henrique e Fernando para encerrar a festa.

A estrutura, em estilo americano, será montada no Parque de Exposição Agropecuária de Piranhas. “Teremos uma grande praça de alimentação, camarote vip, produção de arena todas as noites e a presença do locutor Furacão Goiano, Gilvan Rodrigues, para animar ainda mais a festa”, anunciou Uinter Assis. Os peões vão disputar 3 motos e R$ 5 mil em dinheiro.

Apesar da grave crise que assola os municípios brasileiros, a administração 2017/2020 se esforçou para oferecer algo bonito sem que o investimento prejudicasse os projetos que já estão em andamento em Piranhas. O prefeito Eric de Melo destacou as parcerias como imprescindíveis. “Buscamos o apoio do Estado e de empresas privadas. Eles prontamente aceitaram nossa proposta e assim vamos garantir a festa com pouquíssimo recurso do município” destacou o executivo.