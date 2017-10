Prefeitura inicia obras de recapeamento asfáltico em Piranhas

O projeto que começou esta semana revitalizará as ruas dos Setores Casego e Eldorado

A Prefeitura de Piranhas iniciou nesta semana obras de recapeamento asfáltico das vias urbanas do município. A revitalização deve durar três meses até que ruas e avenidas dos Setores Casego e Eldorado estejam em excelentes condições de tráfego.

A obra está sendo possível graças a uma emenda parlamentar destinada ao município pelo deputado federal Roberto Balestra, protocolada em 2015, quando André Ariza era prefeito.

Do investimento no valor de R$ 245.850 mil, vindos do Contrato de Repasse N° 263510273775812015, e R$ 4.150 de contrapartida do município, conforme o processo licitatório, a empresa IC Construções – ME foi contratada pelo menor valor, de R$ 175.466,97.

Segundo o prefeito Eric de Melo, o projeto de escolha dos setores e as ruas que receberão o recapeamento foi desenvolvido na gestão de André Ariza e a gestão atual está dando continuidade ao projeto aprovado na gestão anterior.

No Setor Eldorado, a Avenida Goiás nos dois sentidos e a Rua Gaivota receberão o recapeamento. Já no Setor Casego, receberão as melhorias as Ruas Bela Vista, José Alves de Assis, Azarias José Machado e Odilon Antônio.