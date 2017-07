Prefeitura inicia revitalização de praça no Setor Sul

Primeiro passo foi a derrubada do coreto da Praça Nossa Senhora da Abadia

05/07/2017, às 12h07

A Prefeitura Municipal de Piranhas iniciou esta semana a revitalização da Praça Nossa Senhora da Abadia, localizada no Setor Sul. A obra foi iniciada com a demolição do coreto que ficava no local.

As melhorias atendem a uma demanda antiga dos moradores da região, que com frequência cobravam do prefeito Eric de Melo uma solução para o espaço que estava descuidado. O anúncio do início das ações foi recebida com alegria. “Essa praça precisa mesmo de uma reforma. Tenho certeza que ficará linda”, disse uma internauta na página do prefeito no Facebook.

“O Primeiro passo foi dado e muito em breve iniciaremos os trabalhos de revitalização. Vamos construir um ambiente bonito e proporcionar momentos de lazer e descanso aos que moram nas imediações”, afirmou o prefeito Eric.⁠⁠⁠⁠