Prefeitura de Piranhas adquire novos equipamentos hospitalares

A renovação dos leitos da unidade foi feita graças a emenda parlamentar do deputado federal Roberto Balestra

18/09/2017, às 19h09

A Prefeitura de Piranhas e a Secretaria Municipal de Saúde adquiriu novos equipamentos e renovou os leitos do Hospital Municipal Cristo Redentor graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Roberto Balestra (PP).

A unidade agora conta com 26 novos leitos adultos do modelo cama Fowler Mecânica, 26 colchões, oito biombos, cinco escadas de auxílio para maca, quatro berços hospitalares com grades, uma poltrona e um aparelho de aerosol.

O prefeito Eric de Melo disse que os equipamentos já está disponíveis. “Os pacientes que forem ao hospital já perceberão a diferença”. O administrador disse que vai continuar na busca por novos aparelhos modernos para a saúde.