Prefeitura de Piranhas credencia profissionais da saúde

Edital diz que inscrições vão até o dia 09 de junho. Ao todo, 45 vagas serão disponibilizadas

06/06/2017, às 16h06

A Prefeitura Municipal de Piranhas divulgou na manhã desta segunda-feira (05/06), um edital de chamamento para a contratação de prestadores de serviço na área da saúde. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 09 de junho. No total, 45 vagas estarão disponíveis para prestadores de serviços na Unidade Municipal de Saúde, que atuarão em hospitais e postos de saúde.

Para efetuar o credenciamento o profissional deverá apresentar todos os documentos exigidos no edital, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, em Piranhas.

O objetivo do chamamento é o credenciamento de profissionais que atuam nas áreas da saúde e tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital divulgado pela Prefeitura.

Serão oito vagas para médicos que atuarão no hospital, quatro vagas para médicos que atuarão nos postos de saúde, duas vagas para técnicos em enfermagem que atuarão nos postos de saúde, uma vaga para psicólogo, uma vaga para fonoaudiólogo, duas vagas para auxiliares de consultório dentário, três vagas para condutores socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), três vagas para técnicos em enfermagem socorrista que atuarão no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, uma vaga para educador físico, uma vaga para enfermeiro coordenador do Samu, uma vaga para fisioterapeuta, uma vaga para farmacêutico bioquímico, uma vaga para enfermeiro coordenador de atenção básica e 15 vagas para técnicos em enfermagem que atuarão no hospital.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo site www.piranhas.go.org.br ou pelo telefone (064) 3665 7012.⁠⁠⁠⁠