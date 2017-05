Prefeitura de Piranhas recebe caminhão apreendido em Operação da Polícia

Veículo foi abordado pelo Comando de Operações de Divisas (COD) transportando cerca de meia tonelada de drogas no fim de fevereiro

05/05/2017, às 10h05

Atendendo a um pedido da Assessoria Jurídica da Prefeitura de Piranhas, a Justiça doou, com a autorização do Ministério Público do Estado de Goiás, um caminhão MARCA MODELO, ao município. A entrega foi feita na última quarta-feira (3/5).

O veículo foi apreendido pelo Comando de Operações de Divisas (COD) no fim do mês de fevereiro, quando em abordagem de rotina, a equipe policial encontrou cerca de meia tonelada de drogas no interior do veículo.

O caminhão foi encaminhado para o pátio da Delegacia da Polícia Federal de Barra do Garças no dia da apreensão e encontrava-se, desde então, à disposição da Justiça.

De acordo com o prefeito de Piranhas, Eric de Melo, o veículo será usado na limpeza pública. “O caminhão será importante e vai colaborar muito para a limpeza”, disse.⁠⁠⁠⁠