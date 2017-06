Prefeitura de Bom Jardim reconhece valor das mamães

Festa em homenagem a elas sorteou mais de 600 prêmios. Era presente que não acabava mais

01/06/2017, às 09h06

Imagine só 15 geladeiras, 20 liquidificadores, quatro batedeiras, 21 sanduicheiras elétricas, quatro TVs de 32′, oito panelas de pressão, 11 ferros elétricos, 14 camas box, 16 tanquinhos, quatro panelas elétricas, seis cadeiras de fio, duas cafeterias, 10 ventiladores, 13 churrasqueiras, nove racks com painel, 30 fogões, 20 faqueiros, nove secadores de cabelo, sete guarda-roupas, três armários de parede, seis sofás de dois e três lugares, seis mesas de quatro cadeiras, uma máquina de lavar e diversos outros brindes (ufa!) reunidos em um único lugar. Era prêmio que não acabava mais na festa em comemoração ao Dia das Mães de Bom Jardim de Goiás.

A homenagem aconteceu no sábado dia 13 de maio, na Feira Coberta do município, a partir das 17 horas. Com tanto prêmio pra ser sorteado, a festa foi terminar na madrugada. Ainda bem que a Prefeitura, que organizou o evento, pensou em tudo e ofereceu um lanche para todos os presentes, cerca de 3 mil pessoas.

Somente para as mamães foram distribuídos mais de 1.700 senhas que eram o passaporte para os desejáveis presentes. No total mais de 600 mamães saíram com uma lembrança, independente do tamanho e do valor.

O prefeito Odair Severino Leonel, popularmente conhecido por Odair do Odélio, comemorou o sucesso da festa realizada pela Prefeitura de Bom Jardim. “As mães atenderam ao nosso convite e compareceram. Conseguimos uma boa quantidade de prêmios, mais de 600 no total, que foram sorteados. Só tenho a agradecer a todos que colaboraram de alguma forma para o sucesso desse evento”.

A primeira-dama Cátia Núbia também deixou sua mensagem. “Foi tudo maravilhoso, intensificamos os trabalhos esses últimos dias para que o resultado fosse esse que tivemos. Não só atendeu as expectativas, como foi bem mais do que eu esperava. Graças à Deus e a todos que estavam envolvidos no evento, seja trabalhando ou dando sua contribuição para o sucesso da festa”.

A mamãe Maria Martins da Silva foi ganhadora de um jogo de cozinha completo doado pelo prefeito Odair do Odélio. “É um sonho, estou muito feliz! A festa está perfeita. Agradeço de coração ao prefeito Odair”, afirmou a sortuda, quase não contendo a emoção e a felicidade.

Daiane Martins também foi sorteada e levou para casa um jogo de sala completo, prêmio doado pela primeira-dama Cátia Núbia. “Estou emocionada, nem sei o que falar! Eu não esperava. A festa está linda, só tenho que agradecer a primeira-dama Cátia, por tanto carinho”, descreveu entre lagrimas e risos de alegria.

Rosália Barretos, 58, é mãe de 3 filhos e ganhadora de uma geladeira. “Emoção mais boa de se sentir. Já ganhei outras vezes, mas toda vez a emoção vai a mil. Muito boa a festa, estão de parabéns e eu mais ainda por levar uma geladeira”, brincou.

Fernanda Santos Vaz é missionária da Igreja Mundial e mãe de 1 filho. A jovem também recebeu uma geladeira. “Primeira vez que participo e achei muito bom, legal mesmo, a cidade está de parabéns. Fui à festa pedindo a Deus para me dar uma geladeira, pois estávamos precisando, e quando foi o sorteio dela, eu disse, ‘Oh Deus, o Senhor podia fazer eu ganhar a geladeira’, e saiu meu número, fiquei maravilhada”. Perguntada sobre qual palavra usaria para descrever a emoção, Fernanda foi direta. “Gratidão, gratidão a Deus”. “A festa foi maravilhosa e linda, parabéns”, concluiu.

Camilla Modesto, 28, costureira, mãe de 4 filhos, ganhadora de um tanquinho. “Só o ouro, nunca havia ganhado nada e hoje fui contemplada. A festa está maravilhosa.”

A gari Valderci Belarmina Silva ganhou uma mesa com 4 cadeiras. “Primeira vez que ganho e a sensação é ótima. Festa perfeita”. Irines Alves, 51, mãe de 2 filhos, ganhadora de um rack. “Primeira vez que ganho um prêmio, é muito bom. Estou muito feliz, parabéns a todos!”

A sortuda Margarida Carvalho Vasconcelos, 65, mãe de 3 filhos, mais uma vez levou um prêmio para casa, dessa vez foi um fogão. “Fiquei muito feliz quando vi que era meu número. É a quarta vez que participo da festa, e apenas no ano passado que não levei nada para casa, primeiro ganhei um ferro de passar roupa, depois um ventilador e hoje um fogão. Deus é maravilhoso. A festa foi linda, não faltou nada. Parabéns aos organizadores!”

Adelaine Peres, 38, funcionária pública, mãe de 3 filhos, foi sorteada com um guarda roupa. “Tive sorte mais uma vez, hoje levo para casa um guarda roupas. Festa linda, maravilhosa.”

Lucilene Josias dos Santos Pereira, 44, mãe de 2 filhas, ganhou um jogo de sofá. “Ano passado ganhei um jogo de vasilhas e hoje um jogo de sofá, muito bom, fiquei muito alegre”.

Katia Delfina da Costa, 43, cozinheira, mãe de 3 filhos, ganhadora de uma cama box. “Segunda vez que ganho, a primeira vez ganhei um jogo de panela Tramontina, agora uma cama box. A emoção foi muito boa, fiquei muito feliz. Linda a festa, excelente, muito bem feita, organizada, todas as mães muito bem recebidas. Deus abençoe que ano que vem minha mãe esteja novamente ao meu lado com muita saúde. Deus abençoe cada mãe, em especial a minha e minhas filhas.” A mamãe ainda fez um pedido, “que Deus transforme a vida dos filhos que não valorizam suas mães. Filhos, valorizem as, pois não sabemos o dia de amanhã”.