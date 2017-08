Prefeitura de Arenópolis reforma e climatiza escola em Campos Verdes

Pais, alunos e professores comemoram a “realização de um sonho”. Empenho do prefeito Flávio Júnior na educação é reconhecido

12/08/2017, às 17h08

Ouvir da menina Ana Paula Ribeiro de Almeida de 14 anos que a “concentração vai aumentar” a partir da reforma da escola onde ela cursa o 9°ano do Ensino Fundamental, em Campos Verdes, já valeu o investimento feito pela Prefeitura de Arenópolis, através do prefeito Flávio Júnior, na Escola Municipal Antônio Resende Monteiro. “O calor era grande e dificultava o aprendizado. A escola estava feia e acabada e agora está linda”.

Só que os depoimentos de satisfação não partiram apenas de Ana Paula. Colegas de escola como a Luanda de Lima Mendes, 13, que está 8º ano, também motivam. “Vai melhorar pra estudar e diminuir as dores de cabeça causadas pelo calor”.

A Escola Municipal Antônio Resende Monteiro estava, como os alunos disseram, “acabada” e após a reforma ficou “linda”. A obra, que durou cerca de 20 dias, abrangeu reparos na alvenaria, reboco, pintura e substituição de toda a parte elétrica do prédio que possui cinco salas de aula, banheiros, áreas dedicadas a administração, cozinha, quadra coberta e outros ambientes necessários.

A reforma agradou os alunos, mas o melhor, para eles, foi a climatização das salas de aula. “Estive aqui recentemente em uma reunião da escola e vi que era impossível oferecer um serviço de qualidade em salas tão quentes como essas. O calor era insuportável, por isso decidi priorizar”, justificou o prefeito Flávio Junior.

O recurso investido foi do tesouro municipal e a obra foi realizada por administração direta da Prefeitura. A reinauguração da escola que atende 54 alunos da alfabetização ao ensino fundamental foi nesta sexta-feira (11/08).

Segundo o prefeito, os moradores de Campos Verdes, Distrito que fica a 50 km da sede do município, podem ficar tranquilos que não serão esquecidos pela atual administração. “Novos investimentos serão realizados em breve. Vamos investir mais de R$ 500 mil em recapeamento das vias e asfalto novo. Também tivemos a garantia do governador, que através da Agetop, vai levantar e encascalhar a GO-475 para facilitar o transporte e o escoamento da produção dessa região até Arenópolis”, garantiu o executivo.

A pedagoga e diretora Lucilene Alves disse que a reforma e climatização é a “realização de um sonho”. “Há muito tempo queríamos ver essa reforma sendo realizada. A partir de agora vai melhorar tudo, o aprendizado e as condições de trabalho dos servidores. A situação era péssima, além da escola acabada, o calor era muito”.

Presente na reinauguração, o deputado estadual Virmondes Cruvinel disse que se entusiasma quando o tema é educação. “Tenho satisfação de participar de reuniões como esta”. O parlamentar disse ainda que sua visita ao Distrito representa a destinação de uma emenda para que seja implantada uma academia ao ar livre na Praça anexa a escola. “Além de educação, teremos a prática de exercícios físicos. Corpo e mente preparados”.

O vereador representante de Campos Verdes, Valdeir Alves de Amorim parabenizou o prefeito Flávio Júnior pelo “belo exemplo de começar pela a educação”.

O presidente da Câmara, Jader Alves, também deixou sua mensagem. “Priorizar a educação é sinal de compromisso com o desenvolvimento e o futuro de nosso município”.

A secretária de educação Fernanda Cristiana Alves Moraes disse que uma reforma como essa é capaz de trazer benefícios incalculáveis. “Ao melhorarmos a estrutura, melhora-se o trabalho do professor e, claro, o aprendizado dos alunos. São ações que podem refletir na vida dessas crianças e adolescentes de forma incrível”. A representante da pasta lembrou ainda que esta não foi a primeira unidade educacional reformada por Flávio Júnior em apenas sete meses de mandato.

Representando o vice-governador José Eliton, o assessor Ronivon Ferreira parabenizou o prefeito Flávio Júnior e reafirmou o compromisso do governo em realizar todos os acordos pactuados com o município de Arenópolis nos últimos meses. “O vice-governador gostaria de estar aqui hoje, mas como havia outros compromissos, me designou para representá-lo e reafirmar o seu compromisso com o município”.

Silvania Rodrigues de Oliveira Alves, 33, é mãe de 2 dos alunos que estudaram na escola. Atualmente a dupla cursa o 9º e o 6º ano, mas estão na unidade desde as primeiras palavras. “Os professores são bons, mas faltava a parte estrutural. Agora, com essa reforma e os ares condicionados, vai melhorar ainda mais porque era muito quente”.