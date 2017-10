Prefeitura confirma que festa em comemoração ao 64º aniversário de Piranhas será realizada na Praça Santo Antônio

Evento havia sido anunciado para realizar no Parque de Exposições Agropecuária. Rodeio profissional, prova do laço e dois shows foram cancelado. Ações sociais foram ampliadas e demais programações mantidas

04/10/2017, às 17h10

O prefeito de Piranhas, Eric de Melo, confirmou na manhã dessa quarta-feira (04/10) que a programação em comemoração ao 64º aniversário de emancipação política do município será realizada na Praça Santo Antônio. A festa chegou a ser anunciada para o Parque de Exposição Agropecuária, Willian José dos Santos, mas foi transferida porque não houve acordo entre a prefeitura e a diretoria do Sindicato Rural de Piranhas.

A programação começa na quarta-feira, dia 11 de outubro, com prestações de serviços públicos gratuitos em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria Cidadã. O Ação Cidadã beneficia os moradores com dezenas de serviços como emissão de documentação civil (RG, CPF, segunda via de Certidão de Nascimento e Certidão de Casamento), Passaporte do Idoso, Passe Livre do Deficiente, orientação para programas sociais como Bolsa Família e Renda Cidadã.

Distribuição de mudas, autorização para pesca, orientações de trânsito pelo Detran, medicamentos básicos, também farão parte da programação. Tem ainda corte de cabelo, orientação jurídica, recreação para crianças e adolescentes, oficinas, entre outros atendimentos que farão parte da centésima edição do Programa Ação Cidadã.

Outro projeto importante que será apresentado em Piranhas pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) é o das “Meninas de Luz”. Por meio dele, adolescentes grávidas com idade entre 12 e 21 anos recebem atendimento social e de saúde, além de orientações sobre cuidados com o bebê. No final do curso, as gestantes com frequência assídua, ganham um kit de enxoval para bebê. Após o nascimento da criança, elas continuam recebendo orientação e apoio por um ano, incluindo o recebimento de medicamentos contraceptivos.

Na quinta-feira (12), feriado nacional e dia das crianças, as atrações começam mais cedo com brinquedos, pipocas, algodão-doce, parque de diversões e muitas brincadeiras para alegrar os pequenos. A integração entre as crianças será bancada com recursos próprios da Secretaria Municipal de Ação Social.

Tem ainda a rua do lazer e o detranzinho – que visa preparar as novas gerações para exercer a cidadania no trânsito. Na mini-cidade do Detranzinho há carros guiados por controle remoto, semáforos computadorizados, estação de câmeras de monitoramento de tráfego e outros dispositivos automatizados. No interior do veículo, há monitores, nos quais os alunos podem acompanhar a movimentação na mini-cidade. O projeto Detranzinho conta ainda com Minha Cidade Legal (um tapete pedagógico com seis quadrantes para que alunos de 4 a 6 anos sejam incentivados a montar de forma lúdica uma mini-cidade); e Cidade para Todos – Nível 1 e 2. Nesse último estágio, os alunos são estimulados a construir uma cidade, focados na busca por soluções para maior segurança, acessibilidade, sustentabilidade e fluidez no trânsito.

O palco será montado na Praça Central para os shows de quinta-feira (12) – George Henrique e Rodrigo, e sexta-feira (13), véspera do feriado municipal – Fred e Gustavo.

No dia 14, sábado, dia em que se comemora o aniversário da cidade, será realizada uma mine maratona de 5 km e pessoas de diferentes idades poderão participar. Uma bateria exclusiva para os piranhenses deve animar os atletas. As inscrições são gratuitas, através da Federação Goiana de Atletismo.

Foram cancelados

– As quatro noites de rodeio profissional do tradicional Rodeio Entre Amigos.

– Os shows do dia 11 de outubro com Fred e Humberto, e do sábado (14) Pedro Henrique e Fernando.

– A feira do Agricultor que seria realizada na quinta-feira (12) no Parque de Exposição.

– A prova do laço que ofereceria 3 motos e R$ 5 mil como premiação.