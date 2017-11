Prefeitura de Iporá abre concurso para preencher 78 vagas

As vagas são para nível fundamental, médio e superior e os salários de até R$ 6.258

07/11/2017, às 08h11

Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS|UEG) divulgou nesta segunda-feira (07/11) que já está aberto o concurso da Prefeitura de Iporá. São oferecidas 78 vagas, todas para provimento imediato. Do total, 16 vagas são para nível fundamental, 12 para nível médio e 50 para nível superior. Os salários variam entre R$ 937,00 e R$ 6.258,95.

Ainda de acordo com o Núcleo de Seleção, os interessados poderão fazer as inscrições até o dia 6 de dezembro, exclusivamente no site www.nucleodeselecao.ueg.br. As taxas custam 55 reais para nível fundamental, 95 reais para nível médio e 125 reais para nível superior.

O concurso será realizado na cidade de Iporá, em até cinco etapas, conforme o cargo. As provas objetivas, de redação e discursivas — também de acordo com o cargo — estão previstas para 21 de janeiro de 2018.

Fonte: Diário da Manhã