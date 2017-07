Prefeitos esperam Marconi para assinatura de convênios na região

Visita está agendada para o dia 11. Segundo assessoria governador será representado por José Eliton. Mais de R$ 4 milhões de compromissos firmados para realização de obras em Piranhas não foram honrados por atual governo de Goiás

10/07/2017, às 13h07

Convites dos prefeitos da região oeste anunciam a presença do governador de Goiás, Marconi Perillo para a próxima terça-feira (11). O objetivo é assinar convênios para realização de obras para as cidades de Diorama, Arenópolis, Piranhas, Bom Jardim, Baliza e Aragarças. Os municípios com menos de 10 mil habitantes serão contemplados com R$ 1 milhão, Piranhas vai assinar um acordo de R$ 2 milhões e Aragarças o valor não foi divulgado. Os recursos são do Programa Goiás na Frente, do Governo do Estado.

Embora os anúncios estejam destacando a pessoa do governador Marconi Perillo, assessorias do tucano garantem que ele será representado pelo vice-governador José Eliton. Em Diorama a recepção será feita pela prefeita Valéria Ferreira (PT), em frente a sede da prefeitura as 8h.

Flávio Junior receberá o governo no Salão Paroquial de São Pedro as 9h30, acompanhado das lideranças locais.

Em Piranhas o prefeito Eric de Melo fará à recepção no Auditório da Câmara Municipal Sebastião Pereira Bueno, às 11h30.

As 13h, também na Câmara de Vereadores, o prefeito Odair do Odélio assinará o convênio de R$ 1 milhão para investimentos em Bom Jardim de Goiás.

Fernanda Nolasco vai assinar à ordem de serviço às 15h, na Feira Coberta, em Baliza, acompanhado do vice-prefeito, vereadores e lideranças locais.

Marconi não cumpriu compromisso de realização de obras em Piranhas

Governador já assinou liberação de outras obras que nunca foram realizadas em Piranhas. No dia 13 de setembro de 2013, no mesmo auditório, da Câmara de Vereadores garantiu R$ 2,5 milhões para pavimentação do aeroporto local e outros R$ 1,5 milhões para recapeamento e novos asfaltos. Na época chegou assinar a liberação do recurso, para o então prefeito Otair Teodoro (confira imagem), que posteriormente foi licitado (na administração do prefeito André Ariza), mas até hoje a obra não saiu do papel.

Naquela oportunidade o deputado federal Heuler Cruvinel acompanhava a comitiva tucana e também garantiu uma emenda parlamentar de R$ 300 mil para conclusão da canalização do Córrego Olaria, esse recurso também nunca foi aprovado.