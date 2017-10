Prefeito de Amorinópolis e família são feitos de reféns durante assalto

Assaltantes levaram a caminhonete do chefe do executivo e R$ 7 mil reais em dinheiro. Ninguém ficou ferido

O prefeito de Amorinópolis, Sílvio Isac de Souza (PMDB), e a primeira dama da cidade, Joselina Silva, foram feitos de refém durante assalto à residência na manhã desta quarta-feira (25).

Segundo o escrivão da Polícia Civil da cidade, Adilson Borba da Silva, o crime aconteceu por volta das 8 horas e a ação durou cerca de quarenta minutos. Ele contou que três indivíduos encapuzados e armados pularam o muro da residência, imobilizaram o casal e duas funcionárias, e exigiram joias e objetos de valor.

Os assaltante levaram a caminhonete do prefeito, dois celulares e R$ 7 mil reais em dinheiro, mas ninguém ficou ferido. De acordo com o escrivão, a primeira-dama tinha recebido essa quantia na terça-feira (24) num consórcio de amigos. A suspeita é de que os assaltantes tinham informações sobre o recebimento do dinheiro.

Adilson disse ainda que a caminhonete do prefeito foi encontrada abandonada na GO-174, numa estrada próxima de Iporá. A perícia no local do crime já foi feita e o delegado regional de Iporá, Ronaldo Pinto Leite, responsável pelo caso já está fazendo as investigações para chegar aos autores do crime.

Fonte: É Mais Goiás