Prefeita de Baliza é avaliada: 79% de aprovação

Moradores de todos os bairros do município foram ouvidos com o objetivo de traçar um cenário de avaliação dos primeiros 100 dias de Fernanda Nolasco

26/04/2017, às 09h04

Em abril a prefeita de Baliza, Fernanda Nolasco, completou os primeiros 100 dias de gestão. A data é considerada por especialistas em administração pública marcante dentro do período de quatro anos de mandato do gestor, por isso o Jornal O+Positivo fez uma pesquisa para saber o que os moradores acharam desses primeiros dias. As entrevistas foram coletadas no dia 12 de abril em todos os bairros do município. 224 balizenses foram ouvidos. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.

Os 100 primeiros dias da prefeita foram avaliados da seguinte forma: 13,84% de ótimo, 41,96% de bom, 23,21% de regular, 8,93% de ruim e 4,91% de péssimo. 79,01% aprovaram e 13,84% desaprovaram. 7,15% não souberam ou não responderam.

Os entrevistados também avaliaram a educação nesses primeiros 100 dias de gestão. Para 6,25% dos respondentes está ótima, 54,91% julgou boa e 33,93% regular. Ruim e péssima tiveram 2,23% é 0,45%, respectivamente. A soma dos números mostra 95,09% de aprovação e 2,68% de desaprovação. 2,23% não souberam ou não responderam.

A área da saúde foi a segunda a ser avaliada e para 89,29% dos entrevistados ela está aprovada enquanto que para 10,27% ela está desaprovada. 0,44% não souberam ou não responderam.

A limpeza pública foi uma área bem avaliada nesses primeiros meses de gestão. Para 7,14% está ótima, para 47,77% boa e para 37,95% regular. Ruim obteve 3,13% dos votos e péssima 2,68%. 92,86% aprovou e 5,81% desaprovou. 1.33% não souberam ou não responderam.

O serviço social teve 5,36% de ótimo e 21,43% de bom. 52,23% entenderam que a melhor definição para o trabalho desenvolvido é regular, 14,73% ruim e 0,89% péssimo. 79,02% aprovaram e 15,62% desaprovaram. 5,36% não souberam ou não responderam.

Os moradores voluntários da pesquisa também disseram “qual área da administração municipal tem funcionado melhor”. A maior quantidade de respostas foi para educação, saúde, agricultura e limpeza. Por outro lado as piores são as estradas rurais e o esporte.

Balizenses ainda puderam citar qual a principal obra ou benefício gostaria de ver executada no município. Os carros chefes foram geração de emprego e construção de hospital, creche e ginásio de esportes.

Detalhes dos respondentes

O Jornal O+Positivo ouviu 55,36% de mulheres e 44,64% de homens. 10,71% dessas pessoas têm de 16 a 24 anos, 50% de 25 a 34 e 25% de 35 a 44 anos de idade. 8,93% afirmaram estar na faixa etária de 45 a 49 anos e 5,36% estão com 60 anos ou mais.

O Grau de Escolaridade dos entrevistados também é informado e 39,73% disseram ser analfabetos, serem capazes de ler e escrever ou terem concluído apenas o Ensino Fundamental. Já 54,02% afirmaram ter concluído ou iniciado o Ensino Médio e 6,25% ter concluído ou iniciado o Ensino Superior.

38,39% dos abordados disseram que não tem rendimento ou vivem com até um salário mínimo por mês. 53,13% têm vencimentos que vão de um a três salários mínimos e 6,70% recebem de três a cinco salários mínimos. 1,78% preferiram não responder ou não sabiam.

Quando a pergunta foi religiosidade, 42,86% se julgam católicos e 33,48% evangélicos. 1,79% são espíritas e 5,80% seguem outro tido de doutrina. 11,16% disseram que não têm religião ou são ateus e 4,91% não souberam ou não responderam.