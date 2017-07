Por falta de verba, PRF suspende fiscalizações de rotina em Goiás

06/07/2017, às 08h07

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Goiás suspendeu, a partir desta quarta-feira (5), operações, fiscalizações de rotina e rondas para flagrar motoristas em alta velocidade ou realizando ultrapassagens proibidas. Segundo o órgão, a justificativa é a falta de verba, já que o orçamento pedido ao Governo Federal foi de R$ 420 milhões, no entanto, foi aprovado o valor de R$ 236 milhões.

O presidente do sindicato dos policiais rodoviários federais em Goiás, Paulo Afonso da Silva, explica que sem o dinheiro solicitado não é possível manter todos os serviços e é preciso priorizar o atendimento a acidentes com vítimas.

“Fica inviável, fica impossível fazer qualquer tipo de operação. Nós vamos fazer o básico do básico, porque não temos dinheiro para pagar as diárias e nem mesmo o combustível das viaturas”, explicou em entrevista à TV Anhanguera.

Ainda conforme a PRF, o problema afeta a corporação em todo o Brasil. Os helicópteros usados pela corporação podem parar de operar. O serviço de escolta de caminhões com cargas gigantes também deve ser suspenso a partir desta quinta-feira (6).

A PRF informou à TV Anhanguera por meio de nota que a suspensão dos serviços “em função de contingenciamento orçamentário” é temporária. O órgão destacou que, junto com o Ministério da Justiça discute a questão com o Ministério do Planejamento.