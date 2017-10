Ponte que dá acesso ao Distrito de Campos Verdes é revitalizada

A obra foi uma parceria entre a Agetop e as prefeituras de Arenópolis e Piranhas

09/10/2017, às 10h10

As prefeituras de Arenópolis e Piranhas, em parceria com a Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (Agetop), realizaram a revitalização da ponte sobre o Córrego Areia, na GO-188. A obra, executada em dois dias, aconteceu no último fim de semana (07 e 08/10).

A ponte com extensão de 30 metros faz divisa entre Piranhas e Arenópolis e liga os municípios ao Distrito de Campos Verdes. Cinco homens se empenharam na ação de revitalização da ponte. Além disso foram usados um caminhão e uma retroescavadeira.

Segundo o prefeito Flávio Júnior, “a ponte necessitava de reparos urgentes, pois estava má conservada e oferecia riscos a quem passava pelo local”.