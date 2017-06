Policial da Força Tática é baleado e bandido morre durante tentativa de assalto em Aragarças

15/06/2017, às 10h06

Um policial foi baleado e um bandido morreu durante troca de tiros na noite de quarta-feira (14/6) na cidade de Aragarças-GO, na divisa com Mato Grosso.

O policial Vanilson, da Força Tática de Barra do Garças, estava visitando a namorada dele que é policial também em Aragarças quando apareceram dois elementos numa moto tentando assaltá-lo na rua 5.

Vanilson reagiu dando início a uma troca de tiros. Um bandido morreu que foi identificado como Popó e outro foi baleado chamado Cleber Júnior. Já o policial também acabou sendo alvejado com três tiros na cabeça e no abdomen. O ladrão ferido foi encaminhado ao Hospital de Aragarças.

Vanilson foi levado para o Pronto Socorro de Barra do Garças e a situação dele inspira cuidados. A major Andréia da PM de Barra do Garças está em Aragarças acompanhando as diligencias a procua de um terceiro elemento que estaria envolvido nessa tentativa de assalto.

O delegado Ricardo Galvão foi chamado e acompanha a ocorrência no local onde aguarda a perícia de Iporá. O fato aconteceu por volta das 22h30.

Fonte: Araguaia Notícias