Polícia recupera gado furtado em Caiapônia

Segundo a Polícia, os animais foram furtados em Caiapônia e levados para a zona rural de Iporá

04/05/2017, às 08h05

No ultimo sábado (29/04), o Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) recebeu uma denúncia de que havia ocorrido um furto de gado na cidade de Caiapônia e o referido gado se encontrava na Fazenda Pé de Pato, margens da rodovia GO-060, km 234.

Ao comparecerem no local, os policiais encontraram cerca de 24 cabeças de gado furtados no município de Caiapônia e trazidos para zona rural de Iporá. Na abordagem, os militares localizaram um veículo com placa de Rio Verde, o qual duas mulheres eram condutoras do veículo e possivelmente estariam fazendo o transporte dos três indivíduos autores do crime.

Ao notar a aproximação da equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT), os indivíduos fugiram por um matagal.

De acordo com a Polícia, os elementos são oriundos de Rio Verde e Mineiros e tiveram respaldo de um elemento da sociedade iporaense para a realização do crime.

Tal ações militares tiveram a participação do CPU de Iporá (ST Daher e SD Edson), acompanhando o desfecho. O gado, o qual tinha a marca 3S foi devolvido ao seu dono, no município de Caiapônia e o trabalho policial prossegue para chegar aos autores do furto.

Fonte: Oeste Goiano