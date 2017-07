Polícia recupera produto de furto e prende homem em Piranhas

Segundo os militares, o suspeito assumiu a autoria do crime

19/07/2017, às 09h07

Um homem foi preso por furto a residência na manhã desta terça-feira (18/07), no Setor Sudoeste, em Piranhas. Segundo a Polícia Militar, foi durante um patrulhamento de rotina que perceberam atitudes suspeitas por parte de Fernando Moraes da Silva, 27 anos.

Ainda de acordo com Polícia, ao notar a presença dos policiais na rua, a vítima os notificaram sobre o furto ocorrido em sua casa.

O morador afirmou aos militares que Fernando havia entrado no banheiro da residência onde mora e levado o armário do banheiro. Testemunhas que viram a cena reconheceram o autor do furto que assumiu a autoria do crime.

Fernando foi encaminhado até o Hospital Municipal Cristo Redentor para a realização do exame de corpo de delito e levado até o presídio local.

Participaram da ocorrência os militares Sargento Martins e Cabo Alves.