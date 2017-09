Polícia recaptura fugitivo do presídio de Jataí

Quatro reeducandos fugiram da unidade prisional na última quarta-feira (20/09)

25/09/2017, às 09h09

De acordo informações repassadas pela 14ª CRPM, após o recebimento de uma denúncia anônima via COPOM sobre o esconderijo de um dos foragidos do sistema prisional, as equipes RP 9343 e CPE 90 deslocaram até a residência indicada para averiguação,

No local, os indivíduos que estavam no interior do imóvel tentaram fugir após perceber a presença policial, porém sem sucesso, pois a residência estava cercada pelos policiais.

Dentre os indivíduos abordados estava Jefferson Oliveira Couto, 22 anos. Jefferson é foragido do Presídio de Jataí na última quarta-feira (20/09) e que possui passagens por homicídio, tentativa de homicídio, roubo e posse de arma de fogo.

Jefferson foi conduzido até a Delegacia de Polícia e posteriormente encaminhado ao presídio local.

Dos quatro foragidos do ultimo dia 20 de setembro, três já foram recapturados pela policia Militar.

Fonte: Plantão JTI