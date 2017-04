18/04/2017, às 08h04

A Polícia Civil do Estado de Goiás informou, nesta segunda-feira (17), a prisão em flagrante de André Vinicius de Ferreira Lima, realizada durante a Operação “Sem Estudo”, pelo crime de receptação.

De acordo com a polícia, André é suspeito de entregar diplomas falsos aos clientes que pretendiam comprar o certificado de conclusão do ensino médio ou de cursos técnicos. A negociação ocorria via Whatsapp, sendo que os documentos eram vendidos no valor de R$350 e entregues em domicílio.

No anúncio do aplicativo, os fraudadores deixavam claro que não vendiam cursos, apenas a certificação. As investigações continuam pela Polícia Civil com o objetivo de identificar os chefes da organização.

Fonte: Diário da Manhã